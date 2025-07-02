Подросток сутки провёл в горах Алматы

Накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что подросток 2006 года рождения сбился с пути при спуске с пика Букреева (высота 3010 м) и не может самостоятельно спуститься.
Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выдвинулась на помощь с поста Медео.
Прибыв в Бутаковское ущелье, спасатели продолжили путь пешим ходом по сложному горному маршруту — пересечённая местность, крутые склоны и каменные осыпи значительно осложняли продвижение.
В ходе поисков был установлен визуальный контакт с подростком. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.
Спасатели сопроводили его вниз в сторону горнолыжного курорта «Пионер», обеспечив безопасность на всём протяжении спуска.
Спасательная операция завершилась успешно.