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Подросток сутки провёл в горах Алматы

В горах Алматы подросток потерялся при спуске с пика пика Букреева, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что подросток 2006 года рождения сбился с пути при спуске с пика Букреева (высота 3010 м) и не может самостоятельно спуститься.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выдвинулась на помощь с поста Медео.

Прибыв в Бутаковское ущелье, спасатели продолжили путь пешим ходом по сложному горному маршруту — пересечённая местность, крутые склоны и каменные осыпи значительно осложняли продвижение.

В ходе поисков был установлен визуальный контакт с подростком. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.

Спасатели сопроводили его вниз в сторону горнолыжного курорта «Пионер», обеспечив безопасность на всём протяжении спуска.

Спасательная операция завершилась успешно.