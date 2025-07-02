МАГАТЭ: Атака БПЛА повредила транспорт у пруда-охладителя ЗАЭС

По данным, предоставленным ЗАЭС, в нападении участвовало шесть беспилотников. Один из них врезался в грузовик, причинив повреждения, а другие задели несколько легковых автомобилей. Также сообщается, что спустя час в этом районе упал ещё один дрон, спровоцировав возгорание растительности.