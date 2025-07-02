Экс-глава аппарата Белого дома расскажет правду о здоровье Байдена

Ранее сообщалось, что четверо экс-сотрудников Байдена выразили готовность выступить перед Конгрессом с показаниями относительно состояния его умственного здоровья в период президенства. Впоследствии портал Axios, ссылаясь на источники, написал, что администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа отменила действие исполнительной привилегии для Рона Клейна и ряда других экс-чиновников. Эта привилегия предоставляет возможность как нынешним, так и бывшим членам администрации не разглашать определенную служебную информацию.