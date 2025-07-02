В Красноярске на Бограда образовался провал грунта

2 июля ранним утром по адресу ул. Бограда, 114 возле первого подъезда образовался провал грунта. На место выехали спасатели, сотрудники МЧС, полиции и городских служб.
Жителям дома помогли безопасно выйти из подъезда.
На данный момент ведётся обследование дома и наружных инженерных коммуникаций. Также решается вопрос о расселении людей, сообщили в мэрии Красноярска.
В СГК пояснили, что подача воды отключена. Место провала огородили. Также выставлены наблюдающие.
Потребителям Красноярской ТЭЦ-2 горячая вода возвращается.