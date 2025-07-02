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В Красноярске на Бограда образовался провал грунта

Решается вопрос о расселении жителей ул. Бограда, 114.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

2 июля ранним утром по адресу ул. Бограда, 114 возле первого подъезда образовался провал грунта. На место выехали спасатели, сотрудники МЧС, полиции и городских служб.

Жителям дома помогли безопасно выйти из подъезда.

На данный момент ведётся обследование дома и наружных инженерных коммуникаций. Также решается вопрос о расселении людей, сообщили в мэрии Красноярска.

В СГК пояснили, что подача воды отключена. Место провала огородили. Также выставлены наблюдающие.

Потребителям Красноярской ТЭЦ-2 горячая вода возвращается.