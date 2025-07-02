Раскрыто мошенничество сотрудников медучреждения Приморья на 46 млн рублей

Стало известно о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в одном из медицинских учреждений Приморского края. Как уточнила пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю, следователи отдела МВД по Надеждинскому району установили, что 64-летняя жительница района, занимавшая должность главного бухгалтера, организовала противоправную схему. Она привлекла к незаконной деятельности ещё семерых сотрудников учреждения.