Раскрыто мошенничество сотрудников медучреждения Приморья на 46 млн рублей

Стало известно о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в одном из медицинских учреждений Приморского края. Как уточнила пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю, следователи отдела МВД по Надеждинскому району установили, что 64-летняя жительница района, занимавшая должность главного бухгалтера, организовала противоправную схему. Она привлекла к незаконной деятельности ещё семерых сотрудников учреждения.
В течение четырёх лет на счета участников группы перечислялись необоснованно завышенные суммы заработной платы. После этого деньги обналичивались, часть средств присваивалась, а оставшаяся сумма передавалась главному бухгалтеру для личного пользования. Общий ущерб государству составил 46 миллионов рублей.
Все участники схемы были уволены из учреждения и стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы и штраф.
В рамках расследования по адресам проживания и работы подозреваемых прошли обыски, изъяты ноутбуки, смартфоны и банковские карты, на которые поступали похищенные средства. На имущество наложен арест, проведены допросы свидетелей и обвиняемых, а также очные ставки.
Следствие доказало причастность всех фигурантов к совершённому преступлению. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемые остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в ожидании решения.