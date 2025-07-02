Под Новосибирском без вести пропала 86-летняя бабушка в красной кофте

1 июля 2025 года пенсионерка не вернулась домой, поэтому к поискам подключились волонтеры.
В садовом товариществе «Надежда-3» Новосибирской области пропала 86-летняя Алла Третьякова (Петровская). Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 1 июля 2025 года она не вернулась домой, поэтому на поиски отправились волонтеры.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. В день исчезновения сибирячка была одета в светлую ветровку, красную кофту, предположительно цветные штаны, синие босоножки, светлая шляпка.
Если у вас есть информация о местонахождении Аллы Третьяковой, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.
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