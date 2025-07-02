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Число пострадавших при ЧП в Ижевске возросло до 45, трое погибли

Глава Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 1 июля, сообщил в своем Telegram-канале об увеличении числа пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске до 45 человек. Трое погибли.

Глава Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 1 июля, сообщил в своем Telegram-канале об увеличении числа пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске до 45 человек. Трое погибли.

— Всего пострадавших — 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

В городские больницы доставлены 35 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим оказана помощь амбулаторно.

В двух медицинских учреждениях работают горячие линии для родственников пострадавших. Также в контакт-центре министерства здравоохранения развернута отдельная линия психологической поддержки.

Бречалов выразил благодарность врачам, сотрудникам МЧС, пожарным, полиции и другим оперативным службам за их слаженную работу.

По факту происшествия работают правоохранительные органы и органы безопасности, ведется расследование. В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона призвал жителей не публиковать непроверенную информацию и материалы с места происшествия, чтобы не помогать противнику.

1 июля глава Удмуртии сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинских БПЛА. Позже стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск двумя беспилотниками типа «Лютый». Также в Ижевске начала работать горячая линия после взрыва, произошедшего на местном заводе.

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