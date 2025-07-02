В Индии поймали леопарда-людоеда, напавшего на четырехлетнюю девочку

Близ индийского города Валпарай (штат Тамилнад) поймали леопарда-людоеда, который, скорее всего, причастен к нападению на маленькую девочку. Об этом сообщило местное издание The Hindu.
Как уточняется, инцидент произошел еще вечером 20 июня. Леопард выскочил из зарослей чайной плантации, когда четырехлетняя девочка играла перед домом — она была дочерью сборщиков чая. Хищник схватил ребенка и утащил в джунгли.
Для поисков ребенка власти организовали масштабную операцию, к которой привлекли 20 лесничих. Останки девочки обнаружили на следующий день примерно в 700 метрах от того места, где произошло нападение.
После этого лесничие установили в районе видеокамеры и разместили несколько клеток с приманками. Рано утром 26 июня леопард попался в одну из ловушек, животное перевезли в тигровый заповедник Анамалай. Там специалисты сравнят образцы его ДНК с тем, что были собраны на месте нападения. Это и позволить подтвердить, что на ребенка действительно напал именно этот леопард.
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