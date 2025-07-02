В Индии поймали леопарда-людоеда, напавшего на четырехлетнюю девочку

После этого лесничие установили в районе видеокамеры и разместили несколько клеток с приманками. Рано утром 26 июня леопард попался в одну из ловушек, животное перевезли в тигровый заповедник Анамалай. Там специалисты сравнят образцы его ДНК с тем, что были собраны на месте нападения. Это и позволить подтвердить, что на ребенка действительно напал именно этот леопард.