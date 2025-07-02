В российскую армию поступили новейшие боевые машины

«Ростех» поставил в ВС РФ новые БМП-3, модернизированные с учетом пожеланий военных.
Госкорпорация «Ростех» поставила в российскую армию новые, модернизированные боевые машины пехоты БМП-3. Эта партия бронетехники, произведенная в составе холдинга «Высокоточные комплексы», оснащена современными защитными элементами и системами снижения заметности.
«Сегодня БМП-3 в штатной комплектации значительно отличается от машин, которые поставлялись до начала СВО. За последние три года в ее конструкцию внедрены десятки изменений, которые основаны на пожеланиях военных и опыте применения бронетехники в реальных боевых действиях», — говорится в заявлении компании в telegram-канале.
Уточняется, что в перечень доработок входят установленные бортовые экраны и решетки, комплексы защиты верхней полусферы, а также интеграция различных средств снижения заметности. Помимо этого, техника получила спецприборы и оборудование, которые повышают ее мобильность и эффективность применения вооружения. В холдинге отметили, что на предприятиях отрасли выстроена гибкая система производства и модернизации бронетехники — это позволяет увеличивать объемы серийного производства БМП и оперативно внедрять новые опции, востребованные военными.
Ранее заместитель гендиректора «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что корпорация передала Военно-космическим силам (ВКС) РФ новую партию истребителей Су-35С. Они уже доказали свою эффективность в боях. Он уточнил, что воздушные судна показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов.