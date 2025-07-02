В российскую армию поступили новейшие боевые машины

«Сегодня БМП-3 в штатной комплектации значительно отличается от машин, которые поставлялись до начала СВО. За последние три года в ее конструкцию внедрены десятки изменений, которые основаны на пожеланиях военных и опыте применения бронетехники в реальных боевых действиях», — говорится в заявлении компании в telegram-канале.