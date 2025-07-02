Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в городе и районе Ростовской области

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Обстановка находится на контроле. Информация уточняется.
Ранее российские ПВО уничтожили три британские ракеты Storm Shadow. Системы также перехватили 3 реактивных снаряда систем HIMARS и 173 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Расчёты ПВО продолжают надёжно прикрывать важные объекты и населённые пункты от воздушных угроз.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше