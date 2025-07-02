Хабаровчанин хранил боевую гранату и обрезы в квартире знакомого

Суд Железнодорожного района Хабаровска вынес приговор 32-летнему местному жителю, у которого нашли целый арсенал оружия. Мужчина уже имел судимости за грабеж и кражу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, хабаровчанин получил сообщение в мессенджере от незнакомца. Тот предложил «заработать» — нужно было забрать сумку в старом бараке и временно спрятать у себя. Сумку он оставил в квартире знакомого в Первом микрорайоне.
«Оперативники ФСБ вышли на мужчину и провели обыск. В квартире нашли три обреза, самодельный карабин, боевую гранату с запалом, 14 патронов и прицел для снайперской стрельбы. Все находилось в рабочем состоянии. Также изъяли учебную гранату и запалы», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Мужчине предъявили обвинение по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил его к шести годам и трем месяцам в колонии общего режима.