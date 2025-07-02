Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности после насилия в детском лагере

По предварительным данным, 25 июня 2025 года в детском спортивном лагере трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка. Мальчик сообщил об этом сотруднику лагеря, но тот не предпринял никаких мер для защиты его прав, и ситуация повторилась.