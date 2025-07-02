Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности после насилия в детском лагере

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы с просьбой открыть уголовное дело о халатности после случая надругательства над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Сухобузимском районе.
По предварительным данным, 25 июня 2025 года в детском спортивном лагере трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка. Мальчик сообщил об этом сотруднику лагеря, но тот не предпринял никаких мер для защиты его прав, и ситуация повторилась.
Проверка прокуратуры показала, что руководство лагеря не обеспечило безопасные условия для детей и не приняло необходимых мер после инцидента.
В связи с этим прокуратура обратилась в следственные органы с требованием возбудить уголовное дело о халатности в отношении ответственных лиц лагеря. Также прокуратура подала иск в суд на компенсацию морального вреда от лагеря и родителей подростков в пользу пострадавшего.
Расследование уголовного дела о сексуальных действиях против несовершеннолетнего находится под контролем прокуратуры.
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