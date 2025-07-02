В Иркутском районе задержали подозреваемых в убийстве собаки

Шокирующий инцидент произошел в Смоленщине Иркутского района. В социальных сетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено, как из подъехавшего автомобиля неизвестный мужчина дважды выстрелил в мирно лежащую собаку. После попадания пуль животное несколько минут мучилось от боли, скулило и вскоре скончалось.