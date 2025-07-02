В Иркутском районе задержали подозреваемых в убийстве собаки

Шокирующий инцидент произошел в Смоленщине Иркутского района. В социальных сетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено, как из подъехавшего автомобиля неизвестный мужчина дважды выстрелил в мирно лежащую собаку. После попадания пуль животное несколько минут мучилось от боли, скулило и вскоре скончалось.
Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, подозреваемые в жестоком убийстве животного были задержаны. Ими оказались трое мужчин в возрасте 20, 33 и 53 лет.
— По предварительным показаниям задержанных, старший из них застрелил собаку, которая якобы нападала на домашний скот и проявляла агрессию к людям, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас проводится тщательная проверка. Прокуратура Иркутского района взяла расследование под особый контроль. В зависимости от установленных обстоятельств, в отношении подозреваемых может быть заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9-месячная девочка утонула в ванной, оставшись без присмотра.