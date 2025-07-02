Рогов предложил назвать новые тральщики Украины «пророческими» названиями.
Киевские власти должны назвать новые минные тральщики «Одесса» и «Николаев», поскольку на Украине сложилась традиция называть корабли противоминной обороны в честь городов, перешедших России. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов отметил, что на Украине существует устоявшаяся традиция присваивать военным кораблям имена городов, которые впоследствии переходят под контроль России. «Так было, к примеру, с “Бердянском”, теперь с опозданием, но все-таки появились тральщики “Мелитополь” и “Геническ”, хотя логичнее их было назвать “Одесса” и “Николаев”, — заявил Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
По его мнению, наиболее логичным было бы назвать новые тральщики в честь городов Одесса и Николаев, поскольку эти два города являются историческими русскими городами, очень близкими России по духу. Рогов считает, что эти города, как и Мелитополь с Геническом на побережье Азовского моря, со временем обязательно перейдут под контроль России.
Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило, что совместно с Бельгией передало Украине два минных тральщика, которые получили названия «Мелитополь» и «Геническ». Об этом сообщает «Национальная служба новостей».