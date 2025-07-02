Рогов предложил Киеву «пророческие» названия для тральщиков

По его мнению, наиболее логичным было бы назвать новые тральщики в честь городов Одесса и Николаев, поскольку эти два города являются историческими русскими городами, очень близкими России по духу. Рогов считает, что эти города, как и Мелитополь с Геническом на побережье Азовского моря, со временем обязательно перейдут под контроль России.