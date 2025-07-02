Слюсарь: В Ростовской области отражена очередная атака украинских беспилотников

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаки беспилотников. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске и Аксайском районе дроны были уничтожены. По его словам, жертв и разрушений нет, но данные продолжают уточнять.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Информация уточняется», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Напомним, что в ночь на 1 июля регион также подвергся удару беспилотников. Юрий Слюсарь уточнил, что с 18:40 до 19:15 30 июня в Каменском районе сбили вражеский дрон. Последствий на земле не зафиксировано.
В Мясниковском районе, в хуторе Веселый, при отражении атаки беспилотника пострадало имущество. Осколки повредили забор, ворота и окна частного дома на улице Чапаева. В доме проживает инвалид-колясочник, который, к счастью, не пострадал.