Осужденному за мошенничество девелоперу разрешили уехать из СИЗО в отпуск

Поскольку он уже отбыл две трети срока и за последнее время не получал никаких взысканий, ФСИН рекомендовала освободить его условно-досрочно. С такой точкой зрения не согласился прокурор. Он отметил, что ранее у Худояна были взыскания и, хотя они уже погашены, его стоит оставить в заключении. Люблинский суд Москвы согласился и отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении.