В Германии начались массовые сокращения

В Германии продолжается кризис.
В Германии в первом полугодии 2025 года компании объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников — это максимальный показатель с 2020 года, когда страна столкнулась с последствиями коронавирусного кризиса. Такие данные следуют из статистики Европейского мониторинга реструктуризаций.
Плановый показатель в 37,7 тысячи подлежащих увольнению сотрудников лишь немного уступает тому уровню сокращений, что наблюдался при финансовом и европейском долговом кризисах — тогда компании сообщали о планах уволить соответственно 40 тысяч и 40,8 тысячи человек. При этом рост числа сокращаемых работников наблюдается третий год подряд: в первом полугодии 2022 года речь шла о 9,6 тысячи сотрудников, а в 2025 году эта цифра выросла почти в четыре раза. Данные Европейского мониторинга реструктуризаций приводит РИА Новости.
Основная часть сокращений приходится на промышленный сектор: 28 предприятий объявили о намерении уволить в общей сложности 20,7 тысячи человек. Среди них — девять компаний, связанных с автомобильной отраслью, включая таких производителей, как Porsche и Audi. Кроме того, две логистические компании планируют сократить 8,2 тысячи сотрудников, девять торговых организаций — 4,5 тысячи человек, а один банк — 3,3 тысячи. Сокращения также затронут здравоохранение, электроэнергетику, строительство и медиа: здесь речь идет примерно об одной тысяче работников.