В Германии начались массовые сокращения

Плановый показатель в 37,7 тысячи подлежащих увольнению сотрудников лишь немного уступает тому уровню сокращений, что наблюдался при финансовом и европейском долговом кризисах — тогда компании сообщали о планах уволить соответственно 40 тысяч и 40,8 тысячи человек. При этом рост числа сокращаемых работников наблюдается третий год подряд: в первом полугодии 2022 года речь шла о 9,6 тысячи сотрудников, а в 2025 году эта цифра выросла почти в четыре раза. Данные Европейского мониторинга реструктуризаций приводит РИА Новости.