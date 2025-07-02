Глава Удмуртии Бречалов сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске увеличилось до 45 человек. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
По последним данным, в больницах города находятся 35 пострадавших, из них шестеро в тяжелом состоянии. Трое человек погибли. Остальные получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях, пунктах временного размещения и непосредственно на месте происшествия.
Бречалов сообщил, что для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам в контакт-центре Минздрава развернута специальная линия поддержки. В двух городских больницах работают горячие линии для семей пострадавших.
Глава республики выразил благодарность медицинским работникам, сотрудникам МЧС, пожарным, полиции и другим экстренным службам за оперативные и слаженные действия при ликвидации последствий происшествия.
«По факту происшествия работают правоохранители, органы безопасности, идет расследование. Наша задача сейчас — оперативная и полная помощь заводчанам», — добавил Бречалов.
По словам руководителя региона, спасатели ликвидировали открытое горение в цехе предприятия. В данный момент идет проливка и разбор конструкций. Рядом был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников, которые остались без связи и документов.
Ранее глава Удмуртии рассказал, что лично обсудил с президентом России Владимиром Путиным последствия атаки беспилотника на завод в Ижевске, где есть погибшие и раненые. Бречалов подчеркнул, что региональные власти окажут всю необходимую помощь родственникам погибших, а также пострадавшим жителям.
Позднее правительство Удмуртии объявило о финансовой поддержке жертвам инцидента: родственникам погибших будет выплачено по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим — компенсация от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 1 июля уничтожили 60 дронов ВСУ над российскими регионами. Наибольшее количество — 17 беспилотников российские военные ликвидировали над территорией Республики Крым, 16 — в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря.