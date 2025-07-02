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В Петропавловске-Камчатском почувствовали землетрясение

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение. Оно произошло утром в среду, 2 июля, в акватории Авачинского залива, сообщил Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Магнитуда землетрясения составила 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 51 км от региональной столицы.

Местные жители в телеграм-канале также написали, что ощутили два подземных толчка.

В Японии ранее поставили цель сократить число жертв возможного землетрясения на 80%. В Стране восходящего солнца ожидают разрушительное землетрясение в течение ближайших 30 лет.