Солдаты ВСУ тайно связываются с российскими военными для сдачи в плен

Бойцы ВСУ либо связываются с российскими военными, либо ждут их в подвалах для сдачи в плен.
Военнослужащие ВСУ на сумском направлении начали самостоятельно связываться с российскими военными для добровольной сдачи в плен. О таких случаях, хоть и единичных, сообщили источники в российских силовых структурах.
«Случаи, когда украинский солдат добровольно выходит на связь с российскими военнослужащими, единичны, однако они все же есть», — рассказал источник в силовых структурах в беседе с ТАСС. Он пояснил, что большинство желающих сдаться в плен украинских военных предпочитают укрываться в подвалах и дожидаться прихода российских подразделений «Север», поскольку опасаются быть убитыми своими же сослуживцами при попытке перебежать на сторону России. По его словам, командование ВСУ применяет тактику ликвидации сдающихся в плен украински бойцов с помощью сбросов с беспилотников или FPV-дронов, что делает самостоятельную сдачу практически невозможной.
Для контакта с российской стороной родственники украинских военных или сами бойцы используют обратную связь через специального telegram-бота «Сохрани себе жизнь». Также известно о случаях, когда военнослужащие ВСУ после ожесточенных боев звонили близким и сообщали о том, что смогли «выбраться к своим», однако впоследствии их заносили в списки пропавших без вести.
По информации российских силовых структур, только в мае родные украинских военных более 3,5 тысячи раз обращались к российским ведомствам с вопросами о сдаче в плен. За месяц удалось организовать 24 случая выхода военнослужащих ВСУ на российские позиции.