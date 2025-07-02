Солдаты ВСУ тайно связываются с российскими военными для сдачи в плен

«Случаи, когда украинский солдат добровольно выходит на связь с российскими военнослужащими, единичны, однако они все же есть», — рассказал источник в силовых структурах в беседе с ТАСС. Он пояснил, что большинство желающих сдаться в плен украинских военных предпочитают укрываться в подвалах и дожидаться прихода российских подразделений «Север», поскольку опасаются быть убитыми своими же сослуживцами при попытке перебежать на сторону России. По его словам, командование ВСУ применяет тактику ликвидации сдающихся в плен украински бойцов с помощью сбросов с беспилотников или FPV-дронов, что делает самостоятельную сдачу практически невозможной.