Землетрясение произошло у Петропавловска-Камчатского

Накануне KP.RU писал, что вечером 29 июня на территории Ставропольского края было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки, ощутимые населением около 17:19, имели эпицентр в 13 км севернее села Донского и в 58 км от Ставрополя.