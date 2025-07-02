Землетрясение произошло у Петропавловска-Камчатского

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 в акватории Авачинского залива. Отдельные районы Петропавловска-Камчатского ощутили колебания земной поверхности.
«Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 51 километр, глубина — 88,2, магнитуда — 5,2», — проинформировал камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» в Telegram-канале.
В обсуждениях инцидента жители региона сообщают о фиксации двух последовательных толчков.
«Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — заявили в региональном главке МЧС РФ.
Накануне KP.RU писал, что вечером 29 июня на территории Ставропольского края было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки, ощутимые населением около 17:19, имели эпицентр в 13 км севернее села Донского и в 58 км от Ставрополя.