Похитили десятки миллионов рублей: В Приморье раскрыли мошенническую схему врачей и главбуха

В Приморском крае правоохранительные органы раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств сотрудниками медицинского учреждения. По данным пресс-службы УМВД России по региону, за четыре года злоумышленникам удалось незаконно получить 46 миллионов рублей государственных денег.
Как установили оперативники, 64-летняя жительница Надеждинского района организовала схему, по которой на счета сообщников перечислялась искусственно завышенная заработная плата. В преступную деятельность она вовлекла еще семерых работников медучреждения. Полученные средства участники группы обналичивали, часть денег присваивали, а часть передавали главному бухгалтеру.
Все фигуранты были уволены из медицинского учреждения. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом.
В ходе расследования следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изъяли компьютерную технику, смартфоны и банковские карты, через которые проводились незаконные операции. Были допрошены свидетели и обвиняемые, проведены очные ставки.
Уголовное дело уже направлено в суд. Все подсудимые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в ожидании судебного решения.
Тем временем в Ставрополе и Нальчике прошли обыски по делу о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, участники преступной группировки, будучи стоматологами, незаконно использовали персональные данные пациентов, оформляя учетные медкарты. С начала 2021 года они вносили в них ложные сведения о якобы оказанной стоматологической помощи.
Помимо прочего бывший первый заместитель главы администрации городского округа Химки Николай Минаев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму более 6 миллионов рублей.
Также суд арестовал депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту по подозрению в получении взятки вместе с сообщниками в размере более 14 миллионов рублей от компании, занимающейся благоустройством.