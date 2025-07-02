Похитили десятки миллионов рублей: В Приморье раскрыли мошенническую схему врачей и главбуха

Тем временем в Ставрополе и Нальчике прошли обыски по делу о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, участники преступной группировки, будучи стоматологами, незаконно использовали персональные данные пациентов, оформляя учетные медкарты. С начала 2021 года они вносили в них ложные сведения о якобы оказанной стоматологической помощи.