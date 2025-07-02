В Башкирии рассказали подробности гибели рабочего на предприятии ТКО

В Ишимбайском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины на предприятии по сбору и переработке отходов.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, начата доследственная проверка по факту смерти 42-летнего мужчины на производстве 27 июня. На разнорабочего в цехе предприятия по сбору и переработке отходов упали 3 тюка прессованного картона, в результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
«Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются руководство и работники организации, изучается документация, устанавливаются причины произошедшего. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на предприятии, будет дана правовая оценка», — сообщили в СК России по РБ.