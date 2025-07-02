В Омске женщина-водитель сбила 10-летнего мальчика

Вчера, 1 июля, в Омске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 37-летняя женщина-водитель сбила 10-летнего мальчика.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, ЧП произошло в 20:50 на улице Волго-Донской. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль «Ниссан Либерти». В результате ДТП мальчику потребовалась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства аварии установит проверка.
Ранее «КП Омск» подробно писала о причинах и способах профилактики детского травматизма на дорогах.