Трое подростков утонули в озере в Приморье

«Предварительно установлено, что 1 июля 2025 года во время купания на озере в районе с. Абрамовка Михайловского района пропали две девочки 13 и 17 лет, а также 18-летний парень», — говорится в заявлении прокуратуры в telegram-канале. В ходе поисково-спасательных мероприятий уже обнаружили тела всех троих погибших.