Российские войска заняли новые рубежи в Харьковской области

«За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он уточнил, что северо-восточнее Петропавловки российские военные заняли территорию площадью примерно три гектара, а зона контроля была расширена на участке длиной более восемь километров.