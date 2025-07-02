Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска заняли новые рубежи в Харьковской области

Подразделения российской армии за последние дни закрепились на новых позициях в лесном массиве у Кондрашовки и заняли около 3 гектаров территории у Петропавловки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ заняли площадь в три гектара в Харьковской области.

Подразделения российской армии за последние дни закрепились на новых позициях в лесном массиве у Кондрашовки и заняли около 3 гектаров территории у Петропавловки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он уточнил, что северо-восточнее Петропавловки российские военные заняли территорию площадью примерно три гектара, а зона контроля была расширена на участке длиной более восемь километров.

Кроме того, Марочко отметил, что в ходе наступательных действий северо-западнее Голубовки российские бойцы смогли прижать подразделения ВСУ к реке Оскол. По данным эксперта, в настоящее время группировка украинских войск контролирует до 1,5 километра прибрежной полосы, однако этот участок постепенно сокращается.