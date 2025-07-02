В Калифорнии прогремел мощный взрыв на складе фейерверков

Взрыв на складе фейерверков. Видео © X / Bubblebathgirl.
«Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 километра. — Прим. Life.ru)», — уточнили в офисе шерифа.
Причина происшествия пока не установлена. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Ранее взрыв произошёл в хостеле в Москве. На улице Плеханова взорвался дизельный котёл отопления, огонь перекинулся на здание отеля «Перово Плаза». Открытое горение оперативно ликвидировали. По имеющимся данным, никто не пострадал. Life.ru опубликовал видео с места происшествия.