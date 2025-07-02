«Объявлена эвакуация»: в США прогремел мощный взрыв. Видео

На складе хранились фейерверки.
На севере Калифорнии, в округе Йоло, произошел мощный взрыв на складе фейерверков. Об этом рассказали в офисе шерифа округа.
«Сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона», — передает сообщение офиса шерифа РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел на складе фейерверков.
Начался пожар. Была объявлена эвакуация. Офис шерифа призывает жителей избегать района происшествия, чтобы обеспечить безопасность спасательных операций. Причина взрыва пока не установлена.