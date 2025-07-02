Ранее на харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Кругляковку. В Минобороны РФ сообщили, что село расположено к югу от Купянска и к западу от Сватово (ЛНР). Также в ведомстве подвели итоги прошлой недели. Так, в зоне ответственности группировки «Запад» были освобождены два населенных пункта. Кроме того, российская армия ударила по нескольким бригадам ВСУ, в частности, по одной бригаде Нацгвардии, передает 360.ru.