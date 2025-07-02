Бригада ВСУ из состава Нацгвардии понесла большие потери при боях с армией России на харьковском направлении.
В районе населенного пункта Липцы Харьковской области подразделения Национальной гвардии Украины понесли значительные потери. В частности, ВС РФ ликвидировали офицеров 31-й бригады «Хартия», сообщили в силовых структурах.
«Анализ некрологов показал, что в селе Липцы существенные потери понесли подразделения Нацгвардии Украины, где бойцы “Севера” уничтожили, в том числе, офицеров медийной 31-й бригады “Хартия”, — заявили источники. Информацию передает ТАСС.
Ранее на харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Кругляковку. В Минобороны РФ сообщили, что село расположено к югу от Купянска и к западу от Сватово (ЛНР). Также в ведомстве подвели итоги прошлой недели. Так, в зоне ответственности группировки «Запад» были освобождены два населенных пункта. Кроме того, российская армия ударила по нескольким бригадам ВСУ, в частности, по одной бригаде Нацгвардии, передает 360.ru.