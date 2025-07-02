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Следком завел уголовное дело на самокатчика, сбившего пенсионера на Южном Урале

Следственный комитет завел уголовное дело на самокатчика, сбившего пожилого мужчину на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске водитель электросамоката сбил 76-летнего пешехода во дворе дома по улице Труда и скрылся. Пострадавший госпитализирован.

«По данному факту возбуждено дело по статье 268 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в региональном следственном управлении.

Там также добавили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, неустановленный водитель средства индивидуальной мобильности (предположительно, речь идет об арендованном электросамокате), двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.

Сотрудники полиции и кикшеринговой компании устанавливают пользователя электросамоката.