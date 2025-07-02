Следком завел уголовное дело на самокатчика, сбившего пенсионера на Южном Урале

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске водитель электросамоката сбил 76-летнего пешехода во дворе дома по улице Труда и скрылся. Пострадавший госпитализирован.
«По данному факту возбуждено дело по статье 268 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в региональном следственном управлении.
Там также добавили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, неустановленный водитель средства индивидуальной мобильности (предположительно, речь идет об арендованном электросамокате), двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.
Сотрудники полиции и кикшеринговой компании устанавливают пользователя электросамоката.