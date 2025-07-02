В Калифорнии загорелся и взорвался склад фейерверков

В Калифорнии загорелся и взорвался склад, на котором хранились фейерверки. Об этом сообщил американский телеканал NBC.
Телеканал со ссылкой на официальных лиц проинформировал, что от взрыва обломки здания разлетелись в воздухе. С самого склада поднялся огненный шар. Также в небе сработала пиротехника.
Как уточнил офис шерифа округа Йоло, склад расположен неподалеку от района Эспарто к северо-западу от города Сакраменто. Там также добавили, что склад продолжил активно гореть после произошедшего взрыва.
Информации о погибших и пострадавших в результате происшествия пока нет.
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