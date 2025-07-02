Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком на 33-м километре МКАД

На 33-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Фольксваген» столкнулся с грузовиком «ФАВ», двигавшимся в том же направлении.
В результате аварии 26-летний водитель «Фольксвагена» скончался на месте от полученных травм.
— Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально осознанными при движении по Московской кольцевой автодороге. Выбирать безопасную дистанцию и быть аккуратными при совершении маневров, — предупредила в Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции.
Ранее в Зеленограде водитель «газели» сбил пешехода, двигаясь задним ходом по тротуару. Пострадавшую госпитализировали, однако она позднее скончалась. Прокуратура контролирует установления всех обстоятельств произошедшего.
В Пестречинском районе Республики Татарстан произошло ДТП с участием квадроцикла и легковой машины, в результате которого погиб 12-летний школьник. 15-летнюю девушку, управлявшую транспортным средством, доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии.