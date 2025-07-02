В Екатеринбурге задержали главаря банды, пытавшей девушек на автомойке на Урале

Лачугин был объявлен в федеральный розыск несколько месяцев назад после того, как обстоятельства похищения и издевательств получили широкий резонанс. Мужчина скрылся из Каменска-Уральского вскоре после возбуждения уголовного дела. По словам источника, в ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения.