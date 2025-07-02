В Екатеринбурге задержали главаря банды, пытавшей девушек на автомойке на Урале

Лачугин был объявлен в федеральный розыск несколько месяцев назад после того, как обстоятельства похищения и издевательств получили широкий резонанс. Мужчина скрылся из Каменска-Уральского вскоре после возбуждения уголовного дела. По словам источника, в ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения.
Напомним, в новогодние праздники в Каменске-Уральском случилось ужасное: группа молодых людей жестоко пытала студенток на автомойке «Леон». Через несколько дней после случившегося задержали троих участников, двое из которых оказались несовершеннолетними. 21-летнего Давида Анашкина арестовали до 4 апреля. Суд также заключил под стражу остальных участников, включая хозяина автомойки «Леон».