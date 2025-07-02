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Доставка с «сюрпризом»: как курьер обокрал женщину в Хабаровске

В Хабаровске задержан мужчина, обвиняемый в грабеже телефона и хищении денег с банковской карты.

Источник: Freepik

Инцидент произошёл после того, как 36-летний курьер, ранее доставлявший женщине продукты, уговорил её распить спиртное.

Во время застолья хозяйка квартиры почувствовала себя некомфортно и попросила гостя уйти. Тот сначала сопротивлялся, но после угрозы вызвать сына согласился. Однако на прощание выхватил у женщины смартфон и скрылся.

На следующий день потерпевшая обнаружила, что с её карты пропали 200 тысяч рублей. Полиция оперативно задержала злоумышленника — им оказался ранее судимый житель местного хостела. Он признался, что телефон выбросил, а деньги потратил.

При обыске у подозреваемого изъяли два мобильных телефона в счёт возмещения ущерба. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Мужчине избрали меру пресечения — подписку о невыезде.