Доставка с «сюрпризом»: как курьер обокрал женщину в Хабаровске

Инцидент произошёл после того, как 36-летний курьер, ранее доставлявший женщине продукты, уговорил её распить спиртное.
Во время застолья хозяйка квартиры почувствовала себя некомфортно и попросила гостя уйти. Тот сначала сопротивлялся, но после угрозы вызвать сына согласился. Однако на прощание выхватил у женщины смартфон и скрылся.
На следующий день потерпевшая обнаружила, что с её карты пропали 200 тысяч рублей. Полиция оперативно задержала злоумышленника — им оказался ранее судимый житель местного хостела. Он признался, что телефон выбросил, а деньги потратил.
При обыске у подозреваемого изъяли два мобильных телефона в счёт возмещения ущерба. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Мужчине избрали меру пресечения — подписку о невыезде.