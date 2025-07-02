Крупнейшая авиакомпания Австралии подверглась атаке хакеров

Ранее российские силовики получили доступ к паролям от электронной почты командующего группировкой Вооружённых сил Украины на сумском направлении Олега Апостола. По данным источников, основной почтовый домен военачальника зарегистрирован на российском сервисе. Также стало известно о трудностях, с которыми сталкиваются военные медики и волонтёры при приобретении сильнодействующего обезболивающего налбуфина в украинских аптеках. Препарат отпускается строго по рецепту, что осложняет его получение даже для врачей.