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МО РФ: за ночь над тремя регионами России сбили 5 дронов ВСУ

В ночь на 2 июля российские системы безопасности сбили над Россией пять беспилотников армии Украины. Среди регионов, которые пытался атаковать противник, числятся Крым, Ростовская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО за ночь сбили пять украинских БПЛА над Россией.

В ночь на 2 июля российские системы безопасности сбили над Россией пять беспилотников армии Украины. Среди регионов, которые пытался атаковать противник, числятся Крым, Ростовская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Так, над Курской и Ростовской областями сбили по два дрона, а в небе над Крымским полуостровом — один БПЛА.

Сегодня ночью врио губернатора курского приграничья Александр Хинштейн сообщил, что противник ударил беспилотниками по городу Льгову. В результате этого в одном из жилых домов вспыхнул пожар, жертв среди жителей удалось избежать.

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