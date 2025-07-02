МО РФ: за ночь над тремя регионами России сбили 5 дронов ВСУ

Средства ПВО за ночь сбили пять украинских БПЛА над Россией.
В ночь на 2 июля российские системы безопасности сбили над Россией пять беспилотников армии Украины. Среди регионов, которые пытался атаковать противник, числятся Крым, Ростовская и Курская области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. Так, над Курской и Ростовской областями сбили по два дрона, а в небе над Крымским полуостровом — один БПЛА.
Сегодня ночью врио губернатора курского приграничья Александр Хинштейн сообщил, что противник ударил беспилотниками по городу Льгову. В результате этого в одном из жилых домов вспыхнул пожар, жертв среди жителей удалось избежать.