URA.RU: Задержали возможного лидера банды, устроившего пытки в Каменске-Уральском

В Екатеринбурге задержали Александра Лачугина, которого считают возможным лидером группы, причастной к пыткам студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом стало известно в среду, 2 июля.
По его данным, Лачугин находился в федеральном розыске несколько месяцев и покинул Каменск-Уральский вскоре после того, как дело о похищении и издевательствах над девушками получило широкий общественный резонанс. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. В следственном управлении СК по Свердловской области от комментариев отказались, передает Ura.Ru.
О пытках на автомойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и знакомый вывезли четверых студенток. Одну из девушек жестоко избили, облили водой и пеной — причиной стал конфликт в мессенджере. Несмотря на то что полиция и СК знали о произошедшем, задержания начались только после огласки в СМИ: Анашкина и его сообщников арестовали.
Позже появились сведения о других эпизодах. В одном из них Анашкин с подельниками вывез на мойку подростков, которых обвинили в краже денег с их карты. Парня избили, а его девушку запугали изнасилованием. В рамках этих событий были арестованы Виктор Кухтин и Иван Петров.