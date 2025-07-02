URA.RU: Задержали возможного лидера банды, устроившего пытки в Каменске-Уральском

О пытках на автомойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и знакомый вывезли четверых студенток. Одну из девушек жестоко избили, облили водой и пеной — причиной стал конфликт в мессенджере. Несмотря на то что полиция и СК знали о произошедшем, задержания начались только после огласки в СМИ: Анашкина и его сообщников арестовали.