Пришел с топором: чем обернулась встреча бывших супругов

В сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт между бывшими супругами. На кадрах видно, как мужчина резко выходит из машины с топором в руках и направляется к автомобилю экс-жены. Он бьет по стеклу рукой, что-то кричит, явно находясь в состоянии ярости. После этого возвращается в свою машину, продолжая что-то выкрикивать. Запись сделала сама пострадавшая, которая находилась в этот момент в своем автомобиле.