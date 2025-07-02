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Пришел с топором: чем обернулась встреча бывших супругов

В Ангарске мужчина угрожал бывшей жене столярным инструментом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт между бывшими супругами. На кадрах видно, как мужчина резко выходит из машины с топором в руках и направляется к автомобилю экс-жены. Он бьет по стеклу рукой, что-то кричит, явно находясь в состоянии ярости. После этого возвращается в свою машину, продолжая что-то выкрикивать. Запись сделала сама пострадавшая, которая находилась в этот момент в своем автомобиле.

Как сообщили КП-Иркутск в МВД Иркутской области, случилось все в Ангарске. В полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что во время конфликта бывший муж угрожал ей, вооружившись столярным инструментом.

— Видеоматериал был обнаружен в ходе мониторинга интернета. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку. После сбора всех доказательств действия мужчины получат правовую оценку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе задержали подозреваемых в убийстве собаки.