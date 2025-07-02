Ранее, на саммите НАТО в Гааге, лидеры стран-участниц договорились поднять расходы на оборону до 5% ВВП к 2030-м. Они оправдали это якобы угрозой со стороны РФ. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Запад создает миф о некоей российской угрозе, чтобы манипулировать населением и переводить его внимание с насущных проблем, а также для милитаризации и продолжения помощи Украине. По словам Путина, Россия всегда рассматривала Европу только как торгового партнера. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что миф об угрозе со стороны РФ на Западе служит для выкачивания налогов с населения и оправдания воинственной политики НАТО.