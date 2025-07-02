НАТО усиливает ПВО для противодействия дронам.
Страны НАТО планируют увеличить силы ПВО в ответ на использование Россией беспилотников, ракет и кибервозможностей для поиска уязвимостей в обороне Альянса. Об этом сообщают американские СМИ.
«Использование Россией беспилотников, крылатых и баллистических ракет, средств радиоэлектронной борьбы и кибервозможностей служит набором инструментов для выявления пробелов в обороне НАТО», — говорится материале издания The National Interest. По их данным, Альянс планирует расширение ПВО в четыре раза, это якобы стало критически важным для сохранения суверенитета и безопасности стран-участниц.
В рамках Европейской инициативы «Небесный щит» (ESSI) Польша уже приступила к развертыванию систем Common Anti-Air Modular Missile (CAMM). Германия вкладывает средства в создание системы Arrow-3, а Италия и Франция внедряют современные комплексы SAMP-T NG. Румыния расширяет присутствие систем Patriot, при этом несколько союзников увеличивают производство перехватчиков Patriot непосредственно на территории Европы. В странах Балтии идет строительство многоуровневой защиты от беспилотных летательных аппаратов. Словакия и Чехия приобретают израильские комплексы наземной ПВО (GBAD).
В издании отметили, что процесс усиления ПВО в европейских странах продолжается, и список новых систем регулярно пополняется. Без этих мер потенциал обороны НАТО был бы неполным и потенциально уязвимым для некой угрозы со стороны России.
Ранее, на саммите НАТО в Гааге, лидеры стран-участниц договорились поднять расходы на оборону до 5% ВВП к 2030-м. Они оправдали это якобы угрозой со стороны РФ. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Запад создает миф о некоей российской угрозе, чтобы манипулировать населением и переводить его внимание с насущных проблем, а также для милитаризации и продолжения помощи Украине. По словам Путина, Россия всегда рассматривала Европу только как торгового партнера. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что миф об угрозе со стороны РФ на Западе служит для выкачивания налогов с населения и оправдания воинственной политики НАТО.