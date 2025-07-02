Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 2 июля.
Согласно опубликованным данным, ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе.
Как сообщил Юрий Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Дальнейшая информация будет уточняться.
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