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Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 2 июля.

Согласно опубликованным данным, ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе.

Как сообщил Юрий Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Дальнейшая информация будет уточняться.

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