Землетрясение произошло на Камчатке

На Камчатке произошло землетрясение. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
— Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 51 километр, глубина — 88,2 километра, магнитуда — 5,2. Расстояние от Северо-Курильска — 67 километров, глубина 124 километров, магнитуда — 4,7, — говорится на сайте филиала.
При этом в региональном главке МЧС РФ сообщили, что эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива.
19 июня неподалеку от берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. При этом начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что данных об ощутимости землетрясения на сейсмостанцию не поступало.
В тот же день на севере Японии, у побережья острова Хоккайдо, произошло землетрясение магнитудой 6,1, зафиксированное под дном Тихого океана. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.