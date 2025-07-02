«Он украл детей»: депутат Рады призвал к свержению Зеленского

«Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей. Украл надежду. И если мы не свергнем этот режим, если мы не скажем свое решительное “НЕТ”, уже через 10−15 лет нас не будет», — подчеркнул Артем Дмитрук в своем telegram-канале. По его словам, Украина стремительно теряет население, и это не просто миграция, а тяжелая трагедия, связанная с «геноцидом». Депутат отметил, что власти идут на радикальные шаги ради сохранения контроля над страной.