Зеленского обвинили в краже денег и жизней у Украины.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации геноцида украинского народа и заявил, что глава государства несет ответственность за массовую утрату будущих поколений. Об этом Дмитрук написал в своих соцсетях.
«Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей. Украл надежду. И если мы не свергнем этот режим, если мы не скажем свое решительное “НЕТ”, уже через 10−15 лет нас не будет», — подчеркнул Артем Дмитрук в своем telegram-канале. По его словам, Украина стремительно теряет население, и это не просто миграция, а тяжелая трагедия, связанная с «геноцидом». Депутат отметил, что власти идут на радикальные шаги ради сохранения контроля над страной.
Ранее портал NGL.media сообщил о риске социальной катастрофы на Украине из-за массового отъезда школьников и студентов за границу. По данным издания, вслед за молодежью могут уехать преподаватели, что приведет к острому дефициту квалифицированных кадров в большинстве отраслей экономики. Британская газета Times также отмечала, что молодые украинцы покидают страну не только из-за опасности обстрелов, но и опасаясь принудительной мобилизации.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения и анонсировал создание министерства по делам граждан, выехавших за рубеж. По оценке Всемирного конгресса украинцев, с 2022 года страну покинули более миллиона школьников. Директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова ранее прогнозировала, что к 2033 году население страны может снизиться до 35 миллионов человек, при этом возвратиться на родину смогут не более половины уехавших.