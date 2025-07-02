«Ангарский маньяк» должен выплатить 10 миллионов рублей родственникам жертв

Михаил Попков, получивший пожизненный срок за серию убийств в период с 1992 по 2010 годы, обязан выплатить около 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении Попкова возбуждено 16 исполнительных производств, 14 из которых связаны с выплатой компенсаций родственникам погибших. Общая сумма задолженности включает как возмещение морального вреда, так и судебные издержки.
На его счету более 80 доказанных эпизодов преступлений. В настоящее время в суд передано дело о последнем убийстве, совершённом осуждённым.