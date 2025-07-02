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Семья из Челябинской области разбилась в ДТП на трассе в Башкирии

Семья из Челябинской области разбилась в ДТП на трассе в Башкирии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло утром 2 июля на 205 километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По предварительным данным, 47-летний житель Челябинской области за рулем Haval F7 совершил касательное столкновение со встречной фурой Iveco, за рулем был 48-летний водитель.

После удара легковушка опрокинулась на проезжей части.

В результате водитель Haval F7 от полученных травм скончался на месте, его три пассажира, супруга и двое детей 8 и 12 лет, доставлены в больницу.

По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.