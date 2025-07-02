В Башкирии пожар в квартире унес жизнь 88-летней бабушки

Пожарные по лестничному маршу в масках спасаемых вывели 5 жильцов дома, ещё 15 человек эвакуировались самостоятельно. Сотрудники МЧС России вскрыли металлическую дверь горящей квартиры и обнаружили на полу в коридоре 88-летнюю бабушку в бессознательном состоянии. Позже врачи констатировали её смерть. Также в больницу самостоятельно обратился 24-летний парень с отравлением продуктами горения.