В Башкирии пожар в квартире унес жизнь 88-летней бабушки

Сотрудники МЧС России спасли жизни 5 человек при пожаре в Нефтекамске. Одна женщина погибла. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на проспекте Комсомольский в квартире на втором этаже жилого дома загорелось имущество на кухне. Огонь быстро распространился на коридор, вся квартира заполнилась едким дымом.
Пожарные по лестничному маршу в масках спасаемых вывели 5 жильцов дома, ещё 15 человек эвакуировались самостоятельно. Сотрудники МЧС России вскрыли металлическую дверь горящей квартиры и обнаружили на полу в коридоре 88-летнюю бабушку в бессознательном состоянии. Позже врачи констатировали её смерть. Также в больницу самостоятельно обратился 24-летний парень с отравлением продуктами горения.