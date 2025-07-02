Не видел никаких рыбов: в Прикамье двое браконьеров заплатили более миллиона за нескольких щук и судаков

Местом преступления стал один из прудов в Очерском районе Пермского края. Два приятеля, прекрасно осведомленных о том, что в период нереста рыбалка запрещена, при помощи рыболовной сети выловили 15 щук, 5 судаков, 4 карпа и 1 карася. В результате государству был причинен материальный ущерб на сумму 68 тысяч 700 рублей.
Противоправные действия граждан квалифицировали по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Несмотря на то, что браконьеры были задержаны с поличным, в ходе судебного процесса они вину не признавали. По словам одного из них, обнаруженная во дворе его дома рыболовная сеть со специфическим запахом использовалась им для укрывания ягод от птиц, второй вообще утверждал, что не видел никакую рыбу.
Суд признал прикамцев виновными в совершении преступления и назначил каждому наказание в виде уголовного штрафа в размере 600 тысяч рублей. Исполнительные документы о взыскании поступили в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Должники были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительных производств и предупреждены, что в случае неуплаты уголовных штрафов в течение 60-ти дней, назначенное им наказание может быть заменено более строгим видом. Также судебный пристав вынес постановления об ограничении их в праве выезда за пределы РФ и наложил запреты на регистрационные действия с имуществом.
Понимая, что такие значительные суммы в установленный законом срок погасить будет сложно, граждане воспользовались своим правом и обратились в суд за предоставлением рассрочки. Их ходатайства были удовлетворены.
Поначалу должники исправно вносили на депозитный счет подразделения службы установленную судом ежемесячную сумму в 25 тысяч рублей, а затем решили не затягивать с этим процессом и разом оплатили оставшуюся задолженность. 1 млн 200 тысяч рублей перечислены в бюджет.