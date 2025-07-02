Не видел никаких рыбов: в Прикамье двое браконьеров заплатили более миллиона за нескольких щук и судаков

Противоправные действия граждан квалифицировали по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Несмотря на то, что браконьеры были задержаны с поличным, в ходе судебного процесса они вину не признавали. По словам одного из них, обнаруженная во дворе его дома рыболовная сеть со специфическим запахом использовалась им для укрывания ягод от птиц, второй вообще утверждал, что не видел никакую рыбу.