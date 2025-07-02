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В Красноярском крае мотоциклист погиб в результате столкновения со столбом

В Красноярском крае, в районе Минусинска, произошла трагедия, унесшая жизнь 55-летнего мотоциклиста.

В Красноярском крае, в районе Минусинска, произошла трагедия, унесшая жизнь 55-летнего мотоциклиста.

Инцидент случился 1 июля, когда мужчина не смог справиться с управлением своего двухколесного транспортного средства и врезался в столб. К сожалению, полученные им травмы оказались смертельными, и он скончался на месте происшествия.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства данного инцидента и причины, приведшие к столь печальному исходу. Власти призывают водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила безопасности.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае расследуют обстоятельства смертельного ДТП.