Дела нет: полиция игнорирует нападение на женщину во Владивостоке

О вопиющем бездействии полиции во Владивостоке рассказал Telegram-канал dpskontrol_125rus. На страницах паблика была опубликована история, которая произошла с жительницей города ещё в апреле, однако до сих пор не получила должного внимания со стороны правоохранительных органов.
23 апреля в столице ДФО на улице Южно-Уральской молодая женщина подъехала к магазину на собственном автомобиле. Когда она с покупками возвращалась к машине, рядом остановился белый автомобиль Toyota Mark II. Как поведала сама пострадавшая, водитель «Марка» начал навязчиво пытаться познакомиться. Мужчина использовал нецензурные выражения, потом к ним добавились и угрозы. При этом «кавалер» представился сотрудником полиции.
Устав от приставаний, женщина начала снимать происходящее на телефон, после чего мужчина напал на неё: нанёс удары, схватил за волосы и попытался ударить лицом об руль автомобиля. Сообщается, что нападавший вырвал у женщины прядь волос, забрал телефон и скрылся на своём авто.
Тогда женщина обратилась в отдел полиции № 3 на улице Овчинникова, 30, чтобы подать заявление о грабеже (она же лишилась телефона) и причинении телесных повреждений. Но вслед за ней в помещение дежурной части вошёл водитель Mark II, бросил чужой телефон на подоконник и стал угрожать женщине, заявляя, что его отец работает в МВД. Сотрудники полиции, находившиеся при этом, не отреагировали на происходящее, а женщина-полицейский на посту отказалась принимать заявление и выслушивать объяснения потерпевшей.
Женщина, не получив помощи, начала звонить на номер 112, в службу доверия МВД и даже в саму дежурную часть, однако в ответ слышала только просьбы прекратить звонки и не мешать работе.
Позже водитель Mark II вместе с сотрудником полиции вышел из здания и возле автомобиля женщины начал снимать видео, как он просит у пострадавшей прощения. А когда она попыталась уехать, Mark II начал преследование, нарушая правила дорожного движения.
Под путепроводом на улице Гоголя убегающая от преследователя женщина заметила экипаж ДПС и обратилась к полицейским за помощью, однако сотрудники отвели водителя Mark II в сторону, поговорили с ним и отпустили, не оказав женщине никакой поддержки.
Женщина оказалась настойчивой в своём стремлении найти справедливость. Позже, в этот же день, когда в отделе полиции № 3 сменился дежурный состав, женщина вновь пришла туда. На этот раз заявление приняли и направили гражданку на медицинское освидетельствование, где были зафиксированы травмы лица, рук и шеи. Эксперты сняли отпечаток пальца с водительской двери автомобиля и изъяли вырванные волосы.
В результате нападения пострадавшей были нанесены множественные удары, диагностированы ушибы, ссадины и сотрясение мозга, что потребовало четырнадцать дней лечения.
29 апреля 30-летний водитель Mark II был опрошен сотрудниками уголовного розыска. Однако 2 мая женщине выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабеж) с формулировкой: «В действиях отсутствует объективная сторона преступления».
Потерпевшая предоставила полиции видеозаписи нападения, записи с камер наблюдения соседних зданий и с городских камер, однако эти материалы не были приобщены к проверке. На момент публикации уголовное дело по факту нападения не возбуждено, а нападавший не привлечён к ответственности.
По словам пострадавшей, она не понимает, как при наличии доказательств её обращения остаются без внимания, а виновный не понёс наказания. В данный момент история набирает общественный резонанс и может стать началом крупного скандала для местного МВД.