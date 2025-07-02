Дела нет: полиция игнорирует нападение на женщину во Владивостоке

Тогда женщина обратилась в отдел полиции № 3 на улице Овчинникова, 30, чтобы подать заявление о грабеже (она же лишилась телефона) и причинении телесных повреждений. Но вслед за ней в помещение дежурной части вошёл водитель Mark II, бросил чужой телефон на подоконник и стал угрожать женщине, заявляя, что его отец работает в МВД. Сотрудники полиции, находившиеся при этом, не отреагировали на происходящее, а женщина-полицейский на посту отказалась принимать заявление и выслушивать объяснения потерпевшей.