В Челябинской области сотрудники ЧОПа обворовали охраняемый объект

Заявление о совершении преступления поступило в полицию в декабре 2024 года. «Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в течение пяти дней. И тут выяснилось, что кража произошла еще в июле прошлого года», — рассказали в региональном Главке МВД.