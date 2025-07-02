В Челябинской области сотрудники ЧОПа обворовали охраняемый объект, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Карталинском районе.
Фигурантами уголовного дела стали двое сотрудников ЧОПа, охранявшие имущество щебеночного карьера. Вместо исполнения своих прямых обязанностей они незаконно проникли в ангар со спецоборудованием, где сняли комплектующие с двух фронтальных погрузчиков и сдали их в металлолом. Ущерб составил более 174 тыс. рублей.
Заявление о совершении преступления поступило в полицию в декабре 2024 года. «Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в течение пяти дней. И тут выяснилось, что кража произошла еще в июле прошлого года», — рассказали в региональном Главке МВД.
Полицейские не только задержали злоумышленников, но и обнаружили похищенное имущество и вернули его владельцу.
Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Карталинский городской суд.