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В Челябинской области сотрудники ЧОПа обворовали охраняемый объект

Ущерб составил более 174 тыс. рублей.

В Челябинской области сотрудники ЧОПа обворовали охраняемый объект, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Карталинском районе.

Фигурантами уголовного дела стали двое сотрудников ЧОПа, охранявшие имущество щебеночного карьера. Вместо исполнения своих прямых обязанностей они незаконно проникли в ангар со спецоборудованием, где сняли комплектующие с двух фронтальных погрузчиков и сдали их в металлолом. Ущерб составил более 174 тыс. рублей.

Заявление о совершении преступления поступило в полицию в декабре 2024 года. «Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в течение пяти дней. И тут выяснилось, что кража произошла еще в июле прошлого года», — рассказали в региональном Главке МВД.

Полицейские не только задержали злоумышленников, но и обнаружили похищенное имущество и вернули его владельцу.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Карталинский городской суд.