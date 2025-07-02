В НСО вынесен приговор по делу о хищении денег, выданных на мини-пекарню

Суд установил, что в 2024 году женщина обратилась в Центр социальной поддержки населения Бердска с заявлением о выделении средств для открытия мини-кондитерской. На основании представленных документов с ней был заключен социальный контракт, и в рамках государственной программы ей перечислили 350 тысяч рублей.