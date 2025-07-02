В НСО вынесен приговор по делу о хищении денег, выданных на мини-пекарню

Бердский городской суд вынес приговор 23-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Суд установил, что в 2024 году женщина обратилась в Центр социальной поддержки населения Бердска с заявлением о выделении средств для открытия мини-кондитерской. На основании представленных документов с ней был заключен социальный контракт, и в рамках государственной программы ей перечислили 350 тысяч рублей.
Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, подсудимая изначально не планировала заниматься предпринимательством и потратила деньги на личные нужды, нанеся бюджету ущерб в крупном размере.
Женщина полностью признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.